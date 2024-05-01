Ankara’da çöken yol elektrik direğini yuttu

Ankara’da sağanak yağmur sebebiyle çöken yolda elektrik direği ve telefon panosu devrildi.

Ankara’da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ev ve iş yerlerinin sular içinde kalmasına naden olurken, cadde ve sokaklarda da yer yer göçüklere sebep oldu.

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak’ta yolun çökmesi sonucunda yolda bulunan elektrik direği ve telefon panosu yıkılarak göçük içinde kaldı.

Başkent elektrik ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, müdahalede bulundu.