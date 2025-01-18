Ankara’da çöp kamyonun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’da yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Sincan ilçesinin Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen 40 yaşındaki S.U.’ya çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince S.U.’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.