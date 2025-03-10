Ankara’da dikkat çeken nüfus artışı: Su tüketimi gerçek tabloyu gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"na göre Ankara’nın nüfusu bir önceki yıla göre 60 bin 567 kişi artarak 5 milyon 864 bin 49 oldu.

Ancak, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından Ankara’nın “içme suyu tüketim verileri” dikkate alındığında ise bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’nce sağlanan içme suyu tüketim verilerine göre 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023’te başkentin su tüketimi yaklaşık yüzde 8, 2024’te ise yaklaşık yüzde 4,5 oranında arttı.

Ankara nüfusunun adrese dayalı 5 milyon 424 bin 247’sini kapsayan metropol (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle) ve bazı kentsel bölgelerine (Akyurt, Çubuk, Kahramankazan) içme suyu sağlayan arıtma tesislerinden geçen yıl 325 milyon 302 bin 100 metreküp su tüketildi.

Bu su tüketimi miktarı, “ortalama kişi başına günlük 146 litre” ile hesaplandığında, Ankara’da geçen yıl 722 bin 227 kişinin “haraketli nüfus” olarak şehirde yaşadığını ortaya koydu.

Başkentin geçen yılki 722 bin 227 kişilik hareketli nüfus artışı, Türkiye’deki şehirlerin 50’sinden daha fazla.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI YÜZDE 16,5 ARTTI

6 Şubat depremleri sonrasında Ankara’ya olan talebin artması, başkent trafiğini de büyük ölçüde etkiledi.

2022’de 2 milyon 387 bin 460 olan Ankara’daki motorlu kara taşıtları sayısı, 2024’te 2 milyon 783 bin 571’e ulaştı. Deprem sonrası başkent trafiğine kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 16,5’lik oranla, 396 bin 111 taşıt artmış oldu. Bugün Ankara’da her 2,1 kişiye bir motorlu taşıt, her 2,9 kişi de bir otomobil düşüyor.