Ankara’da elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti

Ankara’da, tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Turhan Yargıç (56), tarladaki sulama sisteminin elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Yargıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, elektrik aksamında bir arıza olup olmadığının incelemeler sonrasında anlaşılacağı öğrenildi.