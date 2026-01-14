Ankara’da Esra Muratoğlu cinayeti: Annesi ve sevgilisi olduğu iddia edilen erkek tutuklandı

Ankara’da apartman dairesinde boğularak öldürülen Esra Muratoğlu’nun (28) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan Kırtıl ile kendi annesi Çilem Yener, tutuklandı.

Olay, 12 Ocak günü sabah saatlerinde Esra Murtaoğlu'nun annesi Çilem Yener ile oturduğu Mamak ilçesindeki evde meydana geldi. Esra Muratoğlu ile annesi Çilem Yener ve sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan Kıtıl arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası Esra Muratoğlu, boğularak öldürüldü. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Esra Muratoğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhan Kırtıl ile Çilem Yener’i gözaltına aldı.

Şüpheliler Orhan Kırtıl ile Çilem Yener, emniyetteki ifadelerinde olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Kırtıl ve Çilem Yener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.