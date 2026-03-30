Ankara’da Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "zimmet" soruşturması kapsamında yapılan operasyon sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin evlerinde ve işyerlerinde arama yapıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruştumaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında yapılan 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, Etimesgut Belediyesi aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş’nin hesap bilgilerinde tespit edilen usulsüzlükler yönünden düzenlenen raporlar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından zimmet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında;

Sermayesinin tamamı Etimesgut Belediye Başkanlığına ait iştirak şirketi Etimkent A.Ş. Genel Müdürü M.Ç, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Mutemeti S.K ve Etimkent A.Ş kasa sorumlu personeli H.B. isimli şüpheliler hakkında Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararları ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden 30.03.2026 tarihinde şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapılmış, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."