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Ankara’da eylemlerin merkezi olan Güvenpark bariyerlerle kapatıldı

Ankara'da eylemlerin merkezi olan ve akşam saatlerinden yurttaşların yine toplanması beklenen Güvenpark, polis bariyerleriyle kapatıldı.

Güncel
  • 21.03.2025 13:38
  • Giriş: 21.03.2025 13:38
  • Güncelleme: 21.03.2025 13:41
Ankara’da eylemlerin merkezi olan Güvenpark bariyerlerle kapatıldı

BirGün\Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir valilikleri de 5 gün süreyle toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandı.

Bu kararından ardından, eylemlerin merkezi olan ve akşam saatlerinden yurttaşların yine toplanması beklenen Güvenpark, polis bariyerleriyle kapatıldı.

İzmir ve Ankarada 5 günlük eylem yasağı ilan edildi
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