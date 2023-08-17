Ankara’da fırtına etkili oldu, ağaçlar araçların üzerine devrildi

Ankara’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Bazı ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi.

Ankara’da akşam saatlerin rüzgar şiddetini artırdı. Çankaya ilçesinde fırtına ağaçları devirdi. Emek Mahallesi Şehit Yavuz Oğuz Caddesi’nde kırılan ağaç park halinde bulunan 06 EF 1934 plakalı Hyundai marka aracın üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ağacın altında kalan otomobili belediye ekipleri ağacı parça parça keserek çıkardı. Umut Mahallesi’nde saat 18.15 sıralarında Gökçen Sokak üzerinde şiddetli rüzgar bir ağacı kökünden söktü. 06 DEJ 209 plakalı Peugeot marka aracın üzerine devrilen ağaç araçta maddi hasara neden oldu. Belediye ekiplerinin çalışmaları ile araç ağacın altından kurtarıldı.