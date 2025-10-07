Ankara’da “fotoçete albüm operasyonu”: Silahlı paylaşımlar yapan 23 kişi gözaltına alındı
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada silahla ateş ederken çektikleri videoları paylaşarak birbirine meydan okuyan kişilere yönelik “fotoçete albüm operasyonu” düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, Altındağ’da 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Kaynak: AA
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada silahlı paylaşım yapan kişilere ilişkin "fotoçete albüm operasyonu" düzenlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, "silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan" kişilerin adresleri tespit edildi.
"Yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca", "uyuşturucu" suçlarından çok sayıda kaydı olan şahıslara operasyon düzenlendi, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, operasyon kapsamında Altındağ ilçesinde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Şüphelilere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.