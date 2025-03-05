Ankara’da gençler sokakta: "Geçinemiyoruz"

Ankara Kızılay’da bir yürüyüş düzenleyen SOL Genç üyeleri, gençlerin sağlıklı ve besleyici gıdaya ulaşımlarının giderek zorlaştığını ifade ederek, üniversitelerdeki piyasacı uygulamaları eleştirdi. Eylemde, Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde yaşanan sorunların yanı sıra, KYK ücretlerinin yetersizliğine de değinen SOL Gençliler, “bu koşullarda tek çaremiz belediyelerin ücretsiz yemek sırasında beklemek oluyor” diyerek durumlarını açıkladı.

İktidarın ülkeyi giderek daha fazla yoksullaştırdığına ve dışa bağımlı hale getirdiğine de dikkat çeken SOL Gençliler, gençleri intihara, aileleri dara sürükleyen sorumluluk sahiplerinin, ceplerini doldurduğunu ve lüks içinde yaşadıklarını belirtti.

Sefalet düzeninde geçinemiyoruz, beslenemiyoruz!



Bizi açlığa sürükleyen, beslenme hakkımız için saatlerce sıra bekleten bu rejime mecbur değiliz.



Bu böyle gitmez, insanca yaşam için birleşelim! pic.twitter.com/RavSIzebZO — SOL Genç (@solgencbilgi) March 5, 2025

Akşam saatlerinde Ankara Kızılay’da, öğrencilere ücretsiz akşam yemeği sağlayan Çankaya Belediyesi önünde gerçekleşen eylemde okunan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"BESLENEMİYORUZ, GEÇİNEMİYORUZ"

İktidarın yoksullaştırma politikaları sonucunda en temel hak olan beslenme ihtiyacımızı gideremez hale geldik. En niteliksiz yemek fahiş fiyatlarla ulaşılabilir oldu. Üniversite yemekhaneleri ihtiyacımız olan besin değerlerini yeterli oranda karşılamıyor, kalori açıkları yüksek karbonhidrat değerleriyle sağlanıyor. Ücretsiz ulaşılması gereken üniversite yemekhanelerinde yılda birkaç kez yapılan zamlarla lezzetsiz, doyurucu olmayan ve düşük besin değerli yemeklere mecbur bırakılıyoruz. Bunlar yetmiyormuş gibi gündemde Hacettepe Üniversitesi'nde 1 Mart'ta geçilen uygulamayla birlikte üniversite yemekhanesinin YapıKredi'ye satıldığını, öğrencilerin banka müşterisi olmak zorunda bırakıldığını da görüyoruz. Bu koşullarda ücretsiz yemeğe ulaşmak için belediyelerin yemek dağıtım kuyruklarında beklemek zorunda kalıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurum’u 2025 yılı öğrenci bursunu 3000 lira olarak açıkladı. Aldığımız burslar sadece barınma, beslenme, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamaya yetmiyor.

Emperyalist politikalar ülkemizi üretimden yoksun dışarıya bağımlı hale getiriyor. AKP iktidarı halkın emeğini tarikatlara, beşli çetelere, yandaşlarına hibe ediyor. Yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Gençler okurken çalışmak veya hayatlarını devam ettirebilmek için okulu bırakarak çalışmak zorunda bırakılıyor.

REJİME KARŞI SOKAKTAYIZ

Ancak biz devrimci gençler halkı yoksul bırakanları, gençleri intihara sürükleyenleri, anne babaların kazandığıyla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamasının sorumlularını çok iyi biliyoruz. Kendi ceplerini doldururken bizi gün geçtikçe yoksul bırakanları saraylarından, lüks otomobillerinden uçaklarından tanıyoruz. Bunlarla mücadelenin de bu rejimle derdi olan, artık yeter diyen tüm emekçi halkla olacağını biliyoruz. Bizi bir tabak yemeğe muhtaç eden iktidar kendi sonunun geldiğinin farkında. Tüm özgürlüklerimizi kısıtlayarak, ülkeyi gerici bir karanlığa sürüklemek için elindeki tüm kozları sonuna kadar kullanmaya çalışıyor. Biz bunu da biliyoruz.

Bu rejimin karşısında sokakları doldurarak, olduğumuz her alanda dayanışmayı büyüterek, birbirimizden aldığımız güçle sokakları doldurarak duruyoruz, duracağız . Bize barikat olan bu faşist gerici rejimi hep birlikte yıkacağız.