Ankara’da Güvenpark’a eylem çağrısı
CHP Ankara İl Başkanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Güvenpark’ta toplanma çağrısı yaptı.
BirGün\Ankara
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.
CHP Ankara İl Başkanlığı akşam 20.00’da Güvenpark’a eylem çağrı yaptı.
Açıklamada, “Milletin iradesine sahip çıkıyoruz!” denildi.