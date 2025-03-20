Ankara’da Güvenpark’a eylem çağrısı

BirGün\Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

CHP Ankara İl Başkanlığı akşam 20.00’da Güvenpark’a eylem çağrı yaptı.

Açıklamada, “Milletin iradesine sahip çıkıyoruz!” denildi.