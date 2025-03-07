Ankara’da hafta sonu hava durumu (8-9 Mart 2025)

Ankara’da hafta sonu planı yapacak olanlar için hava durumu tahminleri belli oldu. 8 Mart Cumartesi ve 9 Mart Pazar günlerinde Ankara’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 19°C’ye kadar yükselirken, gece sıcaklıkları 2-4°C seviyelerine kadar düşecek.

Peki, Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur bekleniyor mu? Dışarı çıkacaklar nasıl giyinmeli? Ankara hafta sonu hava durumu detayları ve öneriler şöyle:

8 MART 2025 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu Gündüz sıcaklığı: 19°C

19°C Gece sıcaklığı: 2°C

2°C Yağış ihtimali: Yok

Cumartesi günü Ankara’da hava gündüz saatlerinde oldukça ılıman olacak, ancak gece sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacakların dikkatli olması gerekiyor.

9 MART 2025 PAZAR HAVA DURUMU

Hava durumu: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu Gündüz sıcaklığı: 19°C

19°C Gece sıcaklığı: 4°C

4°C Yağış ihtimali: Yok

Pazar günü de hava durumu Cumartesi’ye oldukça benzeyecek. Gündüz 19°C ile bahar havası hissedilirken, gece 4°C’ye kadar düşecek. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam dışarıda olacakların hafif mont veya kalın giysiler giymesi önerilir.

ANKARA’DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hafta sonu Ankara’da yağmur beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu ve açık olacak.

HAFTA SONU ANKARA’DA RÜZGAR VAR MI?

Tahminlere göre hafif rüzgarlı bir hava olabilir, ancak kuvvetli bir rüzgar beklenmiyor.

AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ İÇİN UYGUN BİR HAVA MI?

Gündüz sıcaklıkları 19°C seviyesinde olacağı için yürüyüş, piknik, bisiklet sürme gibi aktiviteler için oldukça uygun bir hava bekleniyor.

HAFTA SONU KIYAFET TERCİHİ NASIL OLMALI?

Gündüz saatlerinde: İnce kıyafetler giyilebilir.

İnce kıyafetler giyilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde: Hava 2-4°C’ye kadar düşeceği için hafif mont veya kazak giymek iyi olur.

ANKARA'DA HAFTA SONU İÇİN ÖNERİLER