Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak? 4-5 Ekim 2025 Ankara hava durumu

Başkentte yaşayanlar hafta sonu planlarını yaparken en çok merak edilen konuların başında hava koşulları geliyor. Ankara’da 4-5 Ekim 2025 hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayalı tüm detaylar…

4 EKİM 2025 CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi günü Ankara’da yağmurlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 13 derece, en yüksek sıcaklığı ise 23 derece olacak. Özellikle akşam saatlerinde yağışın etkili olmasıyla birlikte hava daha serin hissedilecek.

5 EKİM 2025 PAZAR ANKARA HAVA DURUMU

Pazar günü ise yağış sona eriyor ve parçalı bulutlu, güneşli bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 11 derece, en yüksek sıcaklık ise 21 derece olacak. Hafta sonunun ikinci günü daha ılık ve açık bir gökyüzü öne çıkıyor.

HAFTA SONU İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Ankara’da hafta sonu yağmur var mı? Cumartesi yağışlı, pazar güneşli.

Ankara’da sıcaklık düşecek mi? Cumartesi 23 dereceye kadar çıkarken, pazar günü en yüksek sıcaklık 21 derece olacak.

Ankara’da en düşük sıcaklık kaç derece olacak? Cumartesi 13, pazar 11 derece.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankaralıların hafta sonu programlarını yaparken cumartesi günü yağmura, pazar günü ise daha serin sabah saatlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

ANKARA HAVA DURUMU İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER

4 Ekim 2025 Ankara hava durumu nasıl olacak? Yağmurlu, 13-23 derece.

5 Ekim 2025 Ankara hava durumu nasıl olacak? Parçalı bulutlu ve güneşli, 11-21 derece.

Ankara hafta sonu yağışlı mı? Cumartesi yağışlı, pazar güneşli.

Ankara’da hava kaç derece olacak? Cumartesi en düşük 13, pazar en düşük 11 derece.

Ankara’da hafta sonu dışarı çıkılır mı? Cumartesi yağmura karşı hazırlıklı olmak, pazar günü ise serin havaya dikkat etmek şartıyla evet.

Ankara hava durumu 4-5 Ekim 2025 tahminlerine göre cumartesi yağışlı, pazar ise güneşli geçecek. Hafta sonu boyunca sıcaklıklar 11-23 derece arasında değişecek. Dışarı çıkmayı planlayanların cumartesi şemsiye, pazar ise serin sabahlar için hafif bir mont bulundurmaları tavsiye ediliyor.