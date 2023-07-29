Ankara’da haraç operasyonu: 8 gözaltı

Ankara’da esnaf üzerinde baskı kurup zorla haraç alan suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Etimesgut’ta faaliyet gösteren ve esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç alan bir şebekeyi tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 farklı ikamete yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan çetenin elebaşı E.A. ile S.G. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.