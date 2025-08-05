Ankara’da hastanede elektrik panosunda yangın: 12 entübe hasta tahliye edildi

Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde sabah saat 04.30 sıralarında elektrik panolarında yangın çıktı.

Morg bölümünden yoğun duman yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının elektrik trafosundan kaynaklandığını belirledi ve müdahale etti.

Yangın sırasında yoğun bakım üniteleri, poliklinikler ve anestezi yoğun bakım ünitesinde bulunan 12 entübe hasta tahliye edilerek çevredeki diğer hastanelere sevk edildi. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra hastanenin elektrik sistemi tamamen kesildi.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın nedeniyle 2 elektrik panosu tamamen zarar gördü.

Olayla ilgili olarak soruşturma ve inceleme başlatıldı.