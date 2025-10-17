Ankara’da, hayvanlara cinsel istismarda bulunup öldüren doktora 9 yıl hapis cezası verildi

Ankara'da sahiplendiği hayvanlara cinsel istismarda bulunup öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan doktor Muhammet Mustafa Duman, "köpekleri öldürme" suçundan 5 yıl 2 ay, "hayvanlara cinsel istismar" suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

28 yaşındaki Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınıp tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Duman hakkında, "müstehcenlik' ve birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede Duman'ın hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin görüntüyü depolayıp kaydettiği, bu yönüyle de "müstehcenlik" suçunu işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

KARAR 4. DURUŞMADA ÇIKTI

Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4’üncü duruşması bugün görüldü.

Avukat beyanlarının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın eylemleri nedeniyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ve müstehcenlik suçlarını işlediğinin anlaşıldığını bu kapsamda, "müstehcenlik' ve 'birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Duman, suçlamaları kabul etmedi.

Duman, "köpekleri öldürme" suçundan 5 yıl 2 ay, "hayvanlara cinsel istismar" suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Duman'a müstehcenlik suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası verildi ve bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.