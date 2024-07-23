Ankara’da iki kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ankara’da yük indirmek için geriye doğru manevra yapan kamyona, arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Abdul Halik Renda Caddesi’nde meydana geldi. Yapı malzemelerinin bulunduğu depoya yük indirmek için geri manevra yapan bir kamyona, o esnada yoldan geçen başka bir kamyon çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada nedeniyle araç sürücüleri ile yük indirilen kamyonun kasasında bulunan bir kişi yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların hastanede tedavi atına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.