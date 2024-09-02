Ankara’da inşaat iskelesi kırıldı: 3 işçi öldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu 3 işçi zemin kata düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sincan’ın Törekent mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilene göre Salihoğulları İnşaatı’nda bir apartman dış cephe mantolamasını yapan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27) 12. kattaki iskelenin kırılması sonucu zemine düştü.

Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken diğer Mercan Buru ise kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Görgü tanığı Selçuk Demirezen, yaptığı açıklamada, "3 tane arkadaş yere düştü. 1’i canlıydı 2’si yere düştü. Öbür canlı olanda hastanede vefat etmiş. İskele kırıldı" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.