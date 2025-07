Ankara’da inşaat yangını paniğe neden oldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir inşaat alanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasra oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Ümitköy semtindeki Meksika Caddesi üzerinde yapımı süren bir binanın şantiye kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında inşaat malzemeleri kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde yoğun is tabakası oluştu. Çevrede paniğe neden olan can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.