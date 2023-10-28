Ankara’da inşaattaki hafriyat çalışması apartmanda göçüğe sebep oldu

Ankara’da yıkımı tamamlanan bir binanın hafriyat çalışmaları yan tarafında yer alan diğer binada göçük oluştu.

Olay, dün gece saatlerinde Altındağ’daki bir mobilya sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yıkımı gerçekleştirilen bir binanın hafriyat çalışmaları yan taraftaki binanın temelinde kaymaya sebep oldu ve göçük meydana geldi.

Durumu sabah fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Olayın gece saatlerinde olması sebebiyle can kaybı veya yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yıkılan binada ise 3 farklı dükkan olduğu öğrenildi.