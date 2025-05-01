Ankara’da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Ankara'da dün akşam 20:30 sıralarında inşaatta çalışan 42 yaşındaki Ali Arıkanoğlu isimli işçi, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak öldü.
Kaynak: İHA
Ankara’da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kağılan bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam 20:30 sıralarında Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesinde meydana geldi.
Mahalledeki inşaat sahasında çalışan 42 yaşındaki işçi Ali Arıkanoğlu, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen ağır yaralı Arıkanoğlu, nakledildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi