Ankara’da iş yerinde meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından itfaiye ekiplerince yapılan inceleme sonucunda patlamanın LPG tüpünden kaynaklı olduğu belirlendi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinin Seyranbağları Mahallesi’nde, bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana gelmişti.

Başkent Gaz’ın yaptığı açıklamaya göre, gerekli müdahaleler sonrası yapılan incelemelerde, olayın meydana geldiği dairede doğalgaz kaçağı olmadığı ve patlamanın doğalgaz sebebiyle gerçekleşmediği tespit edildi.

Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda patlamanın LPG tüpünden kaynaklı meydana geldiği belirlendi.