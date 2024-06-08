Ankara’da kaçak alkol ve tütün operasyonlarında 3 gözaltı

Ankara’da, iki farklı kaçak alkol ve tütün operasyonlarında 7 bin 975 şişe sahte alkol ile 690 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ, Çankaya ve Etimesgut illerinde icra ettikleri sahte alkol operasyonda 7 bin 975 şişe sahte alkollü içki, 150 litre etil alkol ve 10 adet aroma verici ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Çankaya’daki bir diğer operasyonda ise 690 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.