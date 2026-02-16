Ankara’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu Songül Hakbilir’i öldüren erkek intihar etti

Ankara’nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Songül Hakbilir’i tabanca ile katleden Serdar Hakbilir, ardından intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Haymana Çaldağ Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar Hakbilir, boşanma aşamasında olduğu Songül Hakbilir ile cadde üzerinde konuşmaya başladı.

Konuşma sırasında yanındaki tabancayı çıkaran Serdar Hakbilir, önce Songül Hakbilir'i daha sonra da kendisini vurdu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.