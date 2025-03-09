Ankara’da kamyonet hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

Ankara’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Keçiören ilçesi Ufuktepe ve Ovacık mahalleleri arasında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.