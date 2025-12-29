Ankara’da Kar Yağışı Sürecek mi? 29 Aralık – 2 Ocak 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Ankara hava durumu önümüzdeki günlerde ciddi soğuk ve yer yer kar yağışıyla birlikte dikkat çekiyor. “Ankara’da kar yağacak mı?”, “Soğuk hava daha ne kadar sürecek?”, “Gece sıcaklıkları kaç derece olacak?” gibi en çok aranan soruların yanıtlarını 29 Aralık – 2 Ocak 5 günlük hava tahmini tablosunda bulabilirsiniz.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU

Tarih Gün Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 29 Aralık Pazartesi Kar yağışlı -2 1 30 Aralık Salı Bulutlu -5 4 31 Aralık Çarşamba Kar yağışlı 0 3 01 Ocak Perşembe Bulutlu -8 -1 02 Ocak Cuma Güneşli -9 1

GÜN GÜN ANKARA HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

29 Aralık Pazartesi – Kar Yağışlı ve Soğuk

Haftanın ilk gününde Ankara’da kar yağışlı hava bekleniyor. En düşük sıcaklık -2°C, en yüksek sıcaklık ise 1°C. Gün boyunca hissedilen sıcaklık daha da düşük olabilir, dikkatli olmakta fayda var.

30 Aralık Salı – Bulutlu Ama Daha Ilık

Salı günü hava bulutlu. En düşük sıcaklık -5°C, en yüksek sıcaklık ise 4°C. Gündüz saatlerinde sıcaklık biraz yükselse de gece don riski devam ediyor.

31 Aralık Çarşamba – Yılın Son Gününde Yeniden Kar

Yılın son gününde Ankara’da kar yağışlı hava yeniden etkili olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 3°C arasında seyredecek. Özellikle akşam saatlerinde karla karışık zorlu hava koşullarına hazırlıklı olmak gerekiyor.

01 Ocak Perşembe – Sert Soğuk, Bulutlu Hava

Yeni yılın ilk gününde hava bulutlu ve oldukça soğuk. En düşük sıcaklık -8°C, en yüksek sıcaklık ise -1°C. Geceleri don ve buzlanma riski yüksek olacak.

02 Ocak Cuma – Soğuk Ama Güneşli

Haftanın son gününde Ankara’da hava güneşli, ancak soğuk etkisini sürdürüyor. En düşük sıcaklık -9°C, en yüksek sıcaklık ise 1°C. Soğuk hava dalgası sürerken güneşli gökyüzü kısıtlı da olsa rahat nefes aldıracak.

Ankara’da kar yağışı devam edecek mi?

Paylaşılan 5 günlük tahmine göre Ankara’da kar yağışı özellikle 29 Aralık Pazartesi ve 31 Aralık Çarşamba günleri etkili olacak.

Bu hafta Ankara’da sıcaklıklar kaç derece olacak?

Gece sıcaklıkları -9°C seviyelerine kadar düşerken, gündüz sıcaklıkları 1°C ile 4°C arasında değişiyor.

Soğuk hava ne kadar sürecek?

Tabloya göre 29 Aralık – 2 Ocak arasında Ankara genelinde sert kış koşulları ve çok düşük sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

Ankara 5 günlük hava durumu verilerine göre kentte kar yağışı ve yoğun soğuk hava etkisini devam ettiriyor. Özellikle gece saatlerinde don riski ve düşük sıcaklık nedeniyle dışarı çıkacakların dikkatli olması, ulaşım ve günlük planların buna göre yapılması büyük önem taşıyor.