Ankara’da kardeş cinayeti iddiası: 3 kişi tutuklandı
Ankara’nın Çubuk ilçesinde kardeşi Cihan Almaz’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan S.A. ile oğulları K.S.C.A. ve J.V.S.A. tutuklandı. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın ölümle sonuçlandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, 9 Mart’ta Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Almanya’dan ziyarete gelen S.A. ile kardeşi Cihan Almaz (45) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında yaralanan Cihan Almaz hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan S.A. ile oğulları K.S.C.A. ve J.V.S.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.