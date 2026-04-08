Ankara’da katliam: Evli olduğu kadını ve kızını öldüren emekli uzman çavuş intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde evli olduğu kadını ve kızını öldürüp, diğer kızını yaralayan emekli uzman çavuş intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş R.B. ile aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine R.B, evli olduğu D.B. ve kızları I.N.B. ile S.B'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

R.B, eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan S.B. ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.