Ankara’da kayıp olarak aranan kadın yaralı halde bulundu

Ankara'da kayıp olarak aranan Hatice Anlı, akşam saatlerinde Beypazarı ilçesinde Nallıkaşı mevkisinde ekipler tarafından yaralı halde bulundu.

Ankara’da ikamet eden Hatice Anlı, Beypazarı İlçesi Saray Mahallesi’nde bulunan ailesinin yanına bayram ziyareti için gitti.

En son sabah saatlerinde görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hatice Anlı’nın yakınları, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köpekli timlerin de katıldığı ancak sonuç anılamayan gündüz saatlerindeki arama çalışmalarına, gece de devam edileceği bildirildi.

YARALI OLARAK BULUNDU

Yüksekten düşerek yaralandığı belirlenen Anlı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.