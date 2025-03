Ankara’da konaklayan flamingoların yaşam alanı tehdit altında

Her yılın Mart ayında Ankara’ya gelen flamingo sürülerinin konakladığı Sel Kapanı Baraj Gölü’nde, su seviyesi geçen yıla kıyasla yarı yarıya azaldı. Besin sorunu yaşayan flamingoların sayılarında da ciddi azalışlar gözlemlendi.

Her yıl Mart ayında göç eden flamingolar, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Sel Kapanı Baraj Gölü’ne gelerek burada besleniyor ve sonbahara kadar konaklıyor. Ancak bu yıl flamingoları üzen bir gelişme yaşandı. Kuraklık nedeniyle gölün su seviyesi geçen yıla kıyasla yarı yarıya azaldı. Gölün içerisinde adacıklar ortaya çıktı. Bu durum, flamingoların besin kaynaklarının azalmasına yol açarak yaşam alanlarını tehdit ediyor.

Kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi tehlike oluşturuyor

Uzmanlar, göldeki su seviyesinin düşmesinin temel nedenleri arasında bilinçsiz su tüketimi ve iklim değişikliğini gösteriyor. Yağışların azalmasıyla birlikte göl havzası her geçen yıl daha da daralıyor. Bu durum yalnızca flamingoları değil, gölde yaşayan 100’ün üzerinde farklı canlı türlerini de etkiliyor.

Flamingolar için acil önlem alınmalı

Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları, Sel Kapanı Baraj Gölü’nde su kaybını önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Bilinçsiz su kullanımı ve kuraklıkla mücadele edilmezse önümüzdeki yıllarda göl tamamen kuruyabilir ve flamingolar için önemli bir yaşam alanı yok olabilir.

"Göl neredeyse yarı yarıya küçüldü"

Doğa fotoğrafçısı Adnan Bozkurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır burada geldiğini ve gölün hiç bu kadar boş göründüğünü hatırlamadığını belirterek, "Göl neredeyse yarı yarıya küçüldü. Muhtemelen sulama amacıyla kullanıldığı için. Önümüzdeki sene daha kötü bekliyorum. Bu sene yağışta gelmedi. Gölün küçülmesiyle burada yaşayan hayvanların popülasyonları da azaldı" ifadelerini kullandı.

"Yeterli yiyecek yok"

Göldeki kuş türü popülasyonunu ciddi oranda azaldığını aktaran Bozkurt, "Daha önce gelen kuşlar gelmez olmaya başladı. Çünkü yeterli yiyecek yok. Göl çok temiz değil. Suyun kalitesi iyi değil. Burada kayıt altına alınan kuş türü 300’ün üzerinde. Senelerden gelen birikimle olan 300 tür, 120’nin üzerine çıkmaz. Sayı olarak ta çok azaldı" şeklinde konuştu.

"Mart’ın 5’inde sonra kuş yoğunluğu başlıyor"

Doğa fotoğrafçısı Ogün Aydın ise "Daha önceden bu adaları görme şansımız yoktu. Alan git gide küçülüyor. Telli turnaların konaklama noktası olan bu alan, telli turnalar için cazip hale gelmiyor. Durmuyorlar artık burada. Mart’ın 5’inde sonra kuş yoğunluğu başlıyor" dedi.

"Yetkililerin buraya önlem yapmaları lazım"

Gölün çevresindeki kirliliğe de dikkat çeken Aydın, flamingoları avlamaya kalkışan kaçak avcıların da olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bilinçsiz kirletme sonucu her taraf çöplerle kaplanmış durumda. Piknikçiler çöplerini bırakıp gidiyorlar. Onlarda çok üzücü. Yetkililerin buraya önlem yapmaları lazım. Kaçak avcılık ve gelen misafirlerin buldukları gibi bırakmaları gerek. Bunun için her yere kamera konsun. Görevliler tayin edilsin. Burası korunması gereken noktalardan bir tanesi. Bunun gibi alanlar kalmadı."

Çevrede yaşayan vatandaşlar, gölün doğal yapısının korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için çeşitli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Eğer önlem alınmazsa, her yıl binlerce flamingonun uğradığı bu doğal güzellik yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.