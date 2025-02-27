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Ankara’da kontrolden çıkan tır uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkan tırın uçurumdan yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Güncel
  • 27.02.2025 23:51
  • Giriş: 27.02.2025 23:51
  • Güncelleme: 27.02.2025 23:54
Kaynak: İHA
Ankara’da kontrolden çıkan tır uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

Ankara’da kontrolden çıkan tırın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrilerek uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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