Ankara’da kontrolden çıkan tır uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan tırın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrilerek uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.