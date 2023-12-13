Ankara’da kuş sürüsü görenleri şaşkına çevirdi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki evlerin çatılarında sürü halinde bulunan sığırcıklar ilginç görüntü oluşturdu.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent Kardelen Mahallesi’nde evlerin çatılarında sürü halinde bulunan sığırcıklar ilginç görüntüler oluşturdu.

İlçede havaların soğumasıyla birlikte cadde üzerinde çatılara konan sığırcıklar, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ilk kez bu kadar çok sığırcık kuşunu bir arada gördüğünü belirterek cep telefonuyla kayıt altına aldı.