Ankara’da laiklik buluşmasına çağrı

Ankara'da 1 Mart Pazar günü saat 12.30’da "Laiklik, özgürlük ve demokrasi buluşması" gerçekleştirilecek. Sakarya Caddesi'nde yapılacak buluşma için tüm yurttaşlara katılım çağrısı yapıldı.

  • 26.02.2026 12:20
  • Giriş: 26.02.2026 12:20
  • Güncelleme: 26.02.2026 12:25
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’da 1 Mart pazar günü saat 12.30’da Sakarya Caddesi’nde laiklik vurgusuyla buluşma gerçekleştirilecek.

“Laiklik, özgürlük, demokrasi buluşması” adı verilen buluşma için yurttaşlara katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Haklarımızı, hayatlarımızı, yaşamlarımızı iktidarın gerici zihniyetine teslim etmeyeceğiz” denildi.

“Eşit, özgür  gelecek yolunca hep beraber” çağrısıyla buluşma için, 1 Mart Pazar günü saat 12.30’da Ankara Sakarya Caddesi’nde biraraya gelinecek.

