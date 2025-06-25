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Ankara’da lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.06.2025 18:29
  • Giriş: 25.06.2025 18:29
  • Güncelleme: 25.06.2025 18:29
Kaynak: İHA
Ankara’da lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde lastiği patlayan aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Beypazarı-Ankara Yolu’nun 12’nci kilometresinde lastiği patlayan hafif ticari araç, refüje düşerek takla attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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