Ankara’da LPG tankerindeki sızıntı paniğe neden oldu

Ankara'da bir akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde meydana gelen sızıntı nedeniyle, Ankara-Ayaş kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Sincan ilçesi Günkent Sokak yanında bulunan bir akaryakıt istasyonuna LPG boşaltmaya gelen 34 KC 7702 plakalı tankerin boşaltım sisteminde sızıntı oluştu.

Fotoğraf: AA

Durumun fark edilmesi üzerine akaryakıt istasyonu çevresindeki Ankara-Ayaş kara yolu bir süre çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri akaryakıt istasyonuna ve yakınlarına çıkan her noktayı tedbir amaçlı tutarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Sızıntının giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.