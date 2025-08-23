Ankara’da marketten hırsızlık kamerada

Ankara’da bir markette yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Akyurt ilçesinde dün gece kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, marketin tuvalet penceresinden içeri girerek kasada bulunan yaklaşık 12-13 bin lirayı ve raflardaki çok sayıda sigarayı çaldı. O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından market sahibi durumu polise bildirirken, güvenlik kameralarındaki görüntüler incelemeye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.