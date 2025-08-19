Ankara’da motosiklet kazası: 1 ölü

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybederken motosikletten yasak madde çıktı.

Kaza, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Güvenç Mahallesi yol ayrımı tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet kazasında E.K. (20) hayatını kaybetti. Kazaya karışan motosikletin hasar almaması dikkat çekerken motosikletten çok sayıda yasaklı madde bulunduğu öğrenildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemesi sonucu, E.K.’nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan cenaze, ilk incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.