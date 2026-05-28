Ankara’da NATO zirvesi düzenlemesi: 9 ilçede kamu personeli izinli sayılacak

Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'nın 9 ilçesinde görev yapan kamu personelleri idari izinli sayılacak.

NTV'nin haberine göre; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'deki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

SINAV YAPILMAYACAK

Sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personellerin idari izin uygulaması kapsamı Ankara Valiliği tarafından belirlenecek.

Zirvenin gerçekleştirileceği tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler planlanmayacak.