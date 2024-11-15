Ankara’da ödül heyecanı bitti

Kültür Sanat Servisi

35. Ankara Film Festivali bu akşam Şinasi Sahnesi’ndeki kapanış ve ödül töreniyle sona erecek. Festivalde dün Ulusal Uzun Film Yarışması’na katılan son üç film izleyici ve jüri karşısına çıktı. Hikmet Kerem Özcan’ın ‘Hakkı’, Nadim Güç’ün ‘Mukadderat’ ve Doğuş Algün’ün ‘Ölü Mevsim’ adlı yapımları Ankara’da ilk kez seyirciyle buluştu. ‘Hakkı’nın gösterimine yönetmen Hikmet Kerem Özcan, yapımcı Öykü Canlı ve oyuncu Cem Zeynel Kılıç katıldı. Özcan, “Yılmaz Güney’in 'Umut' filmi sinema yolculuğumda önemli dönüm noktasıydı. Ancak bu, farklı bir hikâye; başka bir zaman ve mekânda geçen bir yapım. Küçükken dinlediğim bir hikâyeden ve Ege’deki bir olaydan da ilham aldım” dedi.

Özcan ayrıca, ‘Hakkı’ karakterini yaratırken ‘erkeklik krizi’ kavramını merkeze aldığını da belirtti. Filmin oyuncusu Cem Zeynel Kılıç, “Senaryo Güncel gerçekleri anlatırken insanlığın evrensel değerlerini de içine alıyor” dedi. Diğer yarışma filmi ‘Ölü Mevsim’in gösterimine yönetmen Doğuş Algün, yapımcı Burak Kaplan ve oyuncular Funda Eryiğit, Naz Göktan ve Haydar Şahin katıldı. Algün, çocukken çocuksuz evlerde yaşadığı sıkılma anlarının filme ilham verdiğini söyledi. Filmin oyuncularından Funda Eryiğit, “Karakterlerin özenle işlenmesi projeye dâhil olmamı sağladı” dedi.

Gecenin son gösterimi Nadim Güç’ün yönettiği ‘Mukadderat’ filmi oldu. Güç, filmin bir kadının yaşam yolculuğunu merkeze aldığını vurguladı. Senarist Erdi Işık, Sultan karakterini yazarken annesinden esinlendiğini ve çocukluğunun geçtiği Cide’yi hayal ederek senaryoyu oluşturduğunu belirtti.

‘Köklere Yolculuk’ Belgeseli Bülent Vardar’ın yönettiği ‘Köklere Yolculuk’ belgeselinin dünya prömiyeri de festivalde yapıldı. Vardar, Kuzey Yunanistan’da doğan dedesi ve babaannesini odağına aldığı belgeselin yapım sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, göç olgusuna dair kendi köklerini araştırmaya duyduğu motivasyonu paylaştı.