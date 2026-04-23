Ankara’da okulda silah alarmı: Öğrenci tabancayla okula geldi, aileden gözaltılar var

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları gündemdeki yerini korurken, Ankara’dan dikkat çeken bir olay daha gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi’ndeki bir ortaokulda, iddiaya göre 5. sınıf öğrencisi bir erkek çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla üç gün boyunca okula geldi.

Durumu fark eden velilerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede söz konusu silaha el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında öğrencinin ailesinden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

"ÇANTA YERİNE POŞETLE GELİN"

Olayın ardından okul yönetimi, güvenlik gerekçesiyle dikkat çeken bir karar aldı.

Öğrencilerin okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmesi istendi.

Okul çevresinde polis sayısı artırılırken, bazı okul yöneticilerinin de ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı belirtildi.