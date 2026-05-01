Ankara’da on binler 1 Mayıs alanına akın etti: Tutuklu gazeteciler unutulmadı

1 Mayıs İşçi Bayramı, başkent Ankara’da çoşkulu şekilde kutlanıyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan işçiler, miting alanı olan Tandoğan Meydanı’na yürüdü. Meydan saat 12.00'den itibaren giderek kalabalıklaşmaya başladı.

Gasbedilen hakları için uzun süre eylem yapan ve son olarak Kurtuluş Meydanı'nda açlık grevine başladıktan sonra haklarını alan Doruk Madencilik işçileri de eylem alanındaki yerlerini aldı.

Maden işçileri alanda baretlerini yere vurarak “Çocuklarımızı cezaevine değil üniversiteye yollayacağız” yazılı bir pankart açtı.

TUTUKLU GAZETECİLER UNUTULMADI

Ankara'daki kutlamalarda tutuklu gazeteciler de unutulmadı. Yürüyüşe katılan gazeteciler, cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşları İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ'ı “Sarayın değil halkın gazetecileriyiz” ve "Gazetecilik suç değildir" yazılı dövizlerle andı.

Tandoğan Meydanı’ndaki 1 Mayıs mitingi, Eğitim Sen’in konseriyle başladı. Öğretmenler, sahnede 1 Mayıs Marşı’nı ve Çav Bella'yı seslendirdi.