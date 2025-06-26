Ankara’da ot yangını korkuttu

Ankara’nın Sincan ilçesinde otların yakılmasıyla yayılıp iki hobi bahçesini kullanılmaz hale getiren yangın büyümeden söndürüldü.

Sincan ilçesindeki bir hobi bahçesinde otları yakmak isteyen bir vatandaş, alevleri kontrol altına alamadı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler bitişikteki hobi bahçesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 2 hobi bahçesi de kullanılamaz hale geldi.