Ankara’da oto tamircide çıkan yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde oto tamir dükkanında park halindeki bir araçta çıkan yangında alevler diğer araçlara sıçradı. Yangında 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.11 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayisi’nde bulunan bir araç bakım ve onarım dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işletmenin önünde park halinde bulunan bir aracın elektrik aksamında yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan araçtaki yangın, park halindeki diğer araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.





