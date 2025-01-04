Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı

Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı düzenlendi.

Olay Ankara’nın Keçiören İlçesinde meydana geldi. EGO Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Saat 15:55’te 252 numaralı hatta sefere çıkan bir EGO personeli, Sanatoryum Caddesi Emekli Durağı mevkiinde bir vatandaşla sözlü bir tartışma yaşadı. Tartışmada sinirlenen vatandaşın sürücü kabinine doğru saldırınca sözlü tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Aynı şahıs saat 17:40 sularında Atapark Hareket Noktasına gelerek, sürücü personele silahlı saldırıda bulundu. Üç el ateş açılan olayda, bir mermi EGO şoförünün bacağına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şoför, bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edilirken hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Olaya ilişkin polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı aramak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasında bulundu.