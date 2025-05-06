Ankara’da otobüse binmek isteyen bir kadın trafiği durdurmaya çalıştı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde dolu otobüse binmek isteyen bir kadın, otobüsün hareket etmesini engellemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ulus’ta dolu gelen bir otobüse binmek isteyen kadın trafiği durdurmaya çalıştı. Otobüse binmek için aracın önünde bekleyen kadın bir müddet trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Vatandaşlar kadına tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.