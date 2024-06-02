Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde otomobil sürücüsü düğün alanına daldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde otomobil sürücüsü düğün alanına daldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta meydana geldi.

Bir sürücü, Kutlu Mahallesi 474. Sokak’ta düğün eğlencesi yapan insanların arasına daldı. Kazadan sonra sürücü, düğüne katılanların tepkisiyle karşılaştı. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Kazada 4 kişi yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.