Ankara’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Polatlı-Konya yolu 115 mevkinde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Konya yönünden gelen kamyon ile Günyüzü yönünden gelen otomobil çarpıştı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan 4 yaralı, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.