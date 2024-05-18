Ankara’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Yeşilkuşak Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Devrilen araç metrelerce savrulduktan sonra ancak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen 18 yaşındaki M.K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı M.A.C.’nin ise hastaneye nakledildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.