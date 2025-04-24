Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.04.2025 15:00
  • Giriş: 24.04.2025 15:00
  • Güncelleme: 24.04.2025 15:00
Kaynak: İHA
Ankara’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Ankara’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarpan yaya yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sincan’ın Yenikent semtinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol