Ankara’da palet deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Başpınar Mahallesi 1069. Sokak’ta bulunan boş arsada depolanan ahşap paletlerde çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, deponun yanında bulunan bir eve sıçradı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun bir duman kaplarken yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca ev yanmaya başladığında içeride iki kişinin olduğu ve yaralanmadan evden çıktıkları öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



